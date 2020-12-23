"تبادلنا المعلومات الاستخباراتية".. الولايات المتحدة ساعدت الهند في مراقبة الجيش الصيني

2020/12/23 | 08:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال كبار القادة العسكريين الأميركيين إنه مع تصاعد التوتر بين الهند والصين في الأشهر الأخيرة، ساعد الجيش الأميركي الهند في مراقبة القوات الصينية، حسبما نقل موقع "بيزنس إنسايدر".

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