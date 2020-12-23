قرار صادم من ترامب حول أربعة أميركيين نفذوا ’مذبحة بغداد’!

2020/12/23 | 09:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

عفا الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أربعة من حراس في شركة ’بلاك ووتر’ كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة لقتلهم 14 مدنياً في بغداد في عام 2007، وهي مذبحة أثارت ضجة دولية.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير ترجمه "ناس"، الأربعاء (23 كانون الأول 2020)، أن "الأربعة – بول سلاو، وإيفان ليبرتي، وداستن هيرد، ونيكولاس سلاتن – كانوا جزءاً من قافلة مصفحة فتحت النار عشوائياً من المدافع الرشاشة وقاذفات القنابل اليدوية على حشد من الأشخاص العزل في العاصمة العراقية.



في المذبحة المعروفة باسم مذبحة ميدان النسور".

وفي عام 2014، أدين سلو، ليبرتي وهيرد، بـ 13 تهمة بالقتل العمد العمد و17 تهمة بمحاولة القتل غير العمد، في حين أدين سلاتين، قناص الفريق الذي كان أول من فتح النار، بالقتل من الدرجة الأولى.



وحكم على سلاتين بالسجن مدى الحياة؛ فيما حكم على سلو، ليبرتي وهيرد بثلاثين عاماً من السجن.

وقد رفض قاض اتحادي دعوى قضائية أولية – مما أثار غضباً في العراق – لكن نائب الرئيس آنذاك، جو بايدن، وعد بمتابعة محاكمة جديدة، بدعم من القضاة.

وعند النطق بالحكم، قال مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان: "إن مجرد حجم الخسائر البشرية والمعاناة غير الضرورية التي تعزى إلى السلوك الإجرامي للمتهمين في 16 سبتمبر/أيلول 2007، مذهل".

وبعد أن وصلت أنباء العفو ليلة الثلاثاء، قال بريان هيبرليج، محامي أحد المتهمين الأربعة الذين شملهم العفو عن بلاك ووتر: "بول سلاو وزملاؤه لم يستحقوا قضاء دقيقة واحدة في السجن.



أنا غارق في العاطفة في هذه الأخبار الرائعة".

وعكست عمليات العفو استعداد ترامب الواضح لإعطاء ميزة الشك لأفراد الخدمات والمتعاقدين الأمريكيين عندما يتعلق الأمر بأعمال العنف ضد المدنيين في مناطق الحرب.



وفى نوفمبر من العام الماضى ، اصدر عفوا عن عنصر سابق بالجيش الأميركي كان من المقرر أن يحاكم فى مقتل صانع قنابل افغانى مشتبه فيه، وملازم سابق بالجيش ادين بالقتل لانه أمر رجاله باطلاق النار على ثلاثة افغان .

وكان مؤيدو المقاولين السابقين في بلاك ووتر العالمية قد مارسوا ضغوطاً من أجل العفو، بحجة أن الرجال عوقبوا عقاباً مفرطاً.

وأكد الادعاء، أن قافلة بلاك ووتر المدججة بالسلاح شنت هجوما غير مبرر باستخدام نيران القناصة والرشاشات وقاذفات القنابل اليدوية.



فيما جادل محامو الدفاع بأن موكليهم ردوا بإطلاق النار بعد أن نصبهم لهم المتمردون العراقيون كمينا.

وقالت الحكومة الأميركية في مذكرة قدمت بعد صدور الحكم: "لم يكن أي من الضحايا متمردا، لو يشكلوا تهديداً للقافلة.



وتضمنت المذكرة أيضا اقتباسات من أقارب القتلى، بمن فيهم محمد الكيناني، الذي قُتل ابنه علي البالغ من العمر تسع سنوات، حيث قال "هذا اليوم غير حياتي إلى الأبد.



في ذلك اليوم دمرت تماماً".

كما نقلت المذكرة ديفيد بوسليجو، وهو عقيد متقاعد في الجيش الأميركي، الذي قال إن المذبحة كانت "استخداما مفرطا للغاية للقوة" و"غير مناسب على الإطلاق لكيان وظيفته الوحيدة هي توفير الحماية الشخصية لشخص ما في عربة مدرعة".

وقال بوسليجو أيضا إن الهجوم كان له "تأثير سلبي على مهمتنا...



لقد جعلت علاقتنا مع العراقيين بشكل عام أكثر توتراً".

وقد وصف محققو مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين زاروا مكان الحادث في الأيام التالية بأنه "مذبحة ماي لاي في العراق" - في إشارة إلى المذابح الشائنة للقرويين المدنيين على يد القوات الأميركية أثناء حرب فيتنام - والتي لم يعاقب عليها سوى جندي واحد.

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