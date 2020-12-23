القانونية النيابية: الموازنة ستحتاج الى اكثر من 30 يوما لحسمها داخل البرلمان

2020/12/23 | 09:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

بين عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، ان الموازنة ستحتاج الى شهر او اكثر من ذلك بقليل لحسمها داخل البرلمان، لافتا الى ان الحكومة تأخرت شهرين بارسال الموازنة الامر الذي يعد خطأ في ادارة الدولة.

وقال العقابي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة تأخرت كثيرا بارسال الموازنة الى البرلمان والتي كان من المفترض ان ترسلها في الـ 15 من تشرين الاول الماضي”.

واضاف ان “البرلمان سيعقد جلساته في الاسبوع المقبل مع نهاية العام الجاري، حيث تاخر ارسال الموازنة اكثر من شهرين الى البرلمان وهو يعتبر خطأ جسيم وفاحش في ادارة الدولة”.

وبين ان “الموازنة ستحتاج الى شهر او اكثر من ذلك بقليل داخل البرلمان من اجل المناقشة والتقييم وقد يتم مناقلة بعض التخصيصات، ومن ثم التصويت عليها”.



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