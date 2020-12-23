الصحة العالمية: إصابات كورونا الأسبوعية بالعالم تسجل رقما قياسيا

2020/12/23 | 09:05 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إصابات كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وأن نصف الإصابات في الأمريكتين.وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.وقالت المنظمة ومقرها جنيف، في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6% أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.وارتفعت الوفيات الجديدة 4 % أو حوالي 79 ألفا في الفترة نفسها.

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