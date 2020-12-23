2020/12/23 | 09:07 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر ل /سفن سكاي /، الأربعاء، بأن العاملين ضمن الـ30 وظيفة في محافظة البصرة أغلقوا بوابة بئر 20 المؤدية في موقع البرجسية النفطي كما قطعوا الطريق الرابط بين الشركات النفطية والبرجسية باتجاه الزبير ومحافظة ذي قار.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



موظفو الـ30 ألف وظيفة يغلقون بوابة بئر 20 7 SKY TV.

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