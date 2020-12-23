التجارة: الاسبوعان الحالي والمقبل سيشهدان توزيع 500 مليار من مستحقات الفلاحين

2020/12/23 | 09:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف وزير التجارة، علاء الجبوري، الأربعاء، عن أن الأسبوعين الحالي والمقبل سيشهدان المباشرة بتوزيع 500 مليار دينار من مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب.وقال الجبوري في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن «الحكومة خصصت مبالغ مالية جيدة ضمن موازنة عام 2021 لتحسين مفردات البطاقة التموينية ومستحقات مسوقي محصولي الحنطة والشلب من […]

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