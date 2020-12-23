2020/12/23 | 09:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ حقق فيورنتينا فوزًا كبيرًا على مضيفه يوفنتوس، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بمعقل اليوفي بأليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.وسجل دوسان فالهوفيتش وأليكس ساندرو بالخطأ في مرماه ومارتن كاسيريس، أهداف الفيولا بالدقائق 3 و76 و81 على الترتيب.وبخسارة يوفنتوس، تجمد رصيد السيدة العجوز عند 24 نقطة بالمركز الرابع، بينما رفع فيورنتينا رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الـ14./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الايطالي ... فيورنتينا يسحق يوفنتوس بثلاثية مُهينة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوري الايطالي ... فيورنتينا يسحق يوفنتوس بثلاثية مُهينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).