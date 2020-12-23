محمود عثمان يعلن تأجيل زيارة رئيس اقليم كردستان ورؤساء الاحزاب الكردية الى بغداد الى ما بعد اقرار الموازنة /موسع

2020/12/23 | 09:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن السياسي الكردي المستقل محمود عثمان تأجيل زيارة رئيس اقليم كردستان ورؤساء الاحزاب الكردية الى بغداد الى ما بعد اقرار الموازنة.وقال عثمان في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان الوفد الكردي المفاوض في بغداد برئاسة قوباد طالباني حقق نتائج طيبة بشأن الاتفاق على الموازنة ، مع الحكومة ، ولكن يبقى الاتفاق الرئيسي والمهم مع البرلمان المعني بتمرير الموازنة ، لوجود اعتراض لدى بعض الكتل السياسية على الاتفاق بين بغداد واربيل ، لافتا الى ان الاقليم وافق على جميع شروط الحكومة الاتحادية بشان تصدير النفط ووايراداته وايرادات المنافذ الحدودية .واكد ان الحكومة الاتحادية وافقت على ارسال رواتب موظفي الاقليم ، لكن جوبه هذا القرار برفض شديد من بعض الكتل السياسية التي تطالب بارسال الاقليم مبيعات النفط وايرادات المنافذ الحدودية اولا ، قبل ارسال بغداد اي مبلغ الى الاقليم ، وهذا الامر يعطل الاتفاق ويزيد من معاناة الموظفين في الاقليم معربا عن اسفه بربط رواتب موطفي اقليم كردستان بالمشاكل السياسية بين بغداد والاقليم .وكان نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني ، اعلن امس الثلاثاء عن الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن ميزانية 2021 ./انتهى9

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