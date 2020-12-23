رأس المال: الفصل الثالث والعشرون (85) القانون العام للتراكم الرأسمالي - كارل ماركس

2020/12/23 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس 3) الإنتاج المطرد لفيض السكان النسبي، أو الجيش الصناعي الاحتياطيرغم أن تراكم رأس المال يبدو، في الأصل، بمثابة اتساع كمّي فحسب، إلا أنه يجري، كما سبق أن رأينا، في ظل تغير نوعي مطرد في تركيبه، وفي ظل نمو مستمر لجزئه الثابت على حساب جزئه المتغير (1).إن النمط الخاص للإنتاج الرأسمالي، وتطور قدرة إنتاجية العمل المطابق له، والتغير في التركيب العضوي لرأس المال الذي ينجم عن ذلك، أمور لا تقت ......





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