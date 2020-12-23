من جمال خاشقجي إلى روح الله زَم: يدُ الاستبداد الطويلة - جلبير الأشقر

2020/12/23 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر من البديهي أن مواجهة الكلمة بالسيف هي من معالم الاستبداد.



فبطبيعته لا يتحمّل الاستبداد الكلمة المعارضة، ولو كان واثقاً من قوة حججه ومن قدرته على إقناع الناس بها، وقابلاً بتباري الآراء على أن يعود الفصل للأكثرية الشعبية، لما كان استبداداً بالأصل.



فحيث إن قوام الحكم الاستبدادي هو أن يفرض نفسه على الشعب قهراً، لا يسعه سوى أن يعالج المعارضة بالبطش والنقد بإسكات الناقدين، سواء أكان الأمر بكمّ أفواه ......





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