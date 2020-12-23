2020/12/23 | 09:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت في مدينة كركوك يوم الثلاثاء 22 كانون الاول 2020 مراسيم ازاحة الستار عن نصب للفنان الكوردي الراحل صابر كوردستاني بحضور جمع من ادباء ومثقفي و فناني كركوك .

وجرت المراسيم من قبل المجتمع التربوي (ماركريت) حيث انجز النصب على يد الفنان ارام هوكر وبدعم من د.



طه رسول.

وشهدت المراسيم القاء الكلمات أشادت بالدور الكبير الذي لعبه الفنان الراحل صابر كوردستاني.

وفي ختام المراسيم قدمت مجموعة من فناني الشباب بكركوك اغان للمطرب الراحل وبإشراف الفنان سيروان عمر .

ولد الفنان الراحل صابر محمد احمد كوردستاني بمدينة كركوك في العام 1955 حيث فقد كوردستاني عينيه منذ الصغر و اصبح ضريرا ، ولكن وهبه الله له صوتا شجيا واصبح مغنيا معروفا منذ بداية السبعينيات من القرن المنصرم وذاع صيته في مدينة كركوك و من ثم على مستوى كوردستان ، حيث سجل العديد من الاغاني الكوردية الاصيلة في الاذاعة والتلفزيون الكوردية والفضائيات ، واعجب به كبار الفنانين الكورد الذين اشادوا بصوته وقدراته الابداعية.



فضلا عن مشاركاته الواسعة في العديد من المهرجانات الفنية في كوردستان و خارجه.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك... ازاحة الستار عن نصب للفنان الكوردي صابر كوردستاني ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك... ازاحة الستار عن نصب للفنان الكوردي صابر كوردستاني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).