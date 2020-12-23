جامعة كركوك تنظم مهرجانا بيوم اللغة العربية

2020/12/23 | 09:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم قسم اللغة في جامعة كركوك مهرجاناً دولياً مدمجاً، احتفاءً بيوم اللغة العربية.

المهرجان كان برعاية وحضور رئيس جامعة كركوك صباح اسماعيل، وباشراف عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عمر انجه، ومساعدي رئيس الجامعة للشؤون الادارية والعلمية عمران حسن، واحمد العبيدي وعدد من عمداء الكليات، وبمشاركة عدد من التدريسيين والمنتسبين والطلبة.

ويقام المهرجان بالتعاون مع اللجنة الدائمة للحفاظ على سلامة اللغة العربية في مجلس الوزراء، والمجلس الدولي للغة، والجمعية الدولية لإقسام اللغة العربية.

وفي كلمة له أكد عميد الكلية على اهمية اللغة العربية باعتبارها جسر التواصل بين الشعوب وأداة للتعبير والجمع بين التأثير والتأثر, وأنها وسيلة للتبادل الحضاري والثقافي لنقل العلوم والمعارف والآداب المختلفة عبر العصور, مشيراً إلى أنه لا مجال للشك بأنها هي صاحبة الجلالة بين لغات العالم المختلفة, اذ أثبتت انها قادرة على تحقيق كل المقومات الفنية نحو الأبداع بتوظيفها في شتى النواحي من العلوم والفنون والاداب لما لها قدرة فائقة على توصيل الافكار الدقيقة بأروع الكلمات للمعاني الجليلة.

وتضمن المهرجان مشاركة الكترونية لرئيس اللجنة الدائمة لسلامة اللغة العربية لمجلس الوزراء الدكتور كريم ناصح، عبر فيها عن اهمية اللغة العربية باعتبارها لغة البلد رسمياً، مشيداً بدور الجامعة في الاهتمام بهذه المناسبة العالمية املاً المزيد من التالف والابداع في مختلف المجالات الاكاديمية والعلمية.

وعلى هامش المهرجان شارك الأمين العام للجمعية الدولية لإقسام اللغة العربية الدكتور علي بن عبدالله ، بكلمة اكد فيها على ضرورة الاهتمام باللغة لتحسين مستوى التعليم وجودته للتمكن من الحصول على الاعتماد الأكاديمي الوطني والدولي، ورفع مستوى الأداء المهني لأعضاء الهيئة التدريسية، فضلا عن تحسين المخرجات التعليمية والبحثية في الجامعات وربطها بالتطور العلمي والمعرفي والتقني واحتياجات سوق العمل والتنمية.

وشهد المهرجان عرضاً مسرحياً غنائياً لطلبة الكلية باللغة الفصحى، تغنوا فيه بجمال اللغة العربية، فضلاً عن قصائد شعرية عبرت عن اصالة اللغة العربية.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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