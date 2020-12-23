تصريح من مجلس الخدمة الاتحادي بشأن التعيينات الجديدة: نأمل توزيع الموظفين بطريقة مثلى

2020/12/23 | 09:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعرب مجلس الخدمة الاتحادي، الاربعاء، عن امله في اعتماد طريقة مثلة لتوزيع الموظفين وفق درجاتهم الموكلة اليهم، مؤكدا أن التعيينات الجديدة ستكون من خلاله حصرا.

وقال رئيس المجلس محمود التميمي، في تصريح 23 كانون الاول 2020، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "كل درجة وظيفية لها وصفا يجب ان يتطابق مع شاغل الدرجة"، املا "توزيع العاملين في الدرجات الوظيفية بحسب الاوصاف الموكلة لهم بالشكل الذي يؤدي الى القيام بمهام عملهم وفق الطريقة الامثل التي رسمها القانون".

واضاف أن "مخرجات (مبادرة توظيف) التي يشرف عليها مكتب رئيس الوزراء ستستفيد منها أغلب مؤسسات الدولة ومن ضمنها مجلس الخدمة الاتحادي لأنها ستعطي بيانات حقيقية للهياكل الوظيفية"، موضحاً أنها "ستوفر فرص عمل في القطاعين العام والخاص".

وأوضح التميمي أن "مجلس الخدمة الاتحادي يتكون من تسعة أعضاء زهناك مشكلات عدة كانت تعترض عمله، كالنقص في الموارد البشرية وبعض الأمور الفنية والتشريعية".

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