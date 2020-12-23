بايدن يعد باحتواء كورونا والعودة للحياة الطبيعية خلال الـ100 يوم الأولى من ولايته !

2020/12/23 | 09:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن

بأنه في الأيام المئة الأولى من ولايته،

سيتم احتواء فيروس كورونا والعودة إلى

الحياة الطبيعية.

وقال بايدن في تغريدة على "تويتر": "في

المئة يوم الأولى من إدارتي سأطل

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