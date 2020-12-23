إيران: لا تفاوض على صواريخنا الباليستية

2020/12/23 | 09:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم

المتحدة مجيد تخت روانجي أن بلاده لن

تفاوض على خططها الصاروخية الباليستية،

وسترفض أي مقترح لتعديل الاتفاق النووي

أو استئناف التفاوض أو تمديده.

وفي كلمة خلال الاجتماع ا

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