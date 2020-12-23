منظمة الصحة العالمية: إصابات كورونا الأسبوعية بالعالم تسجل رقما قياسيا نصفها في الأمريكتين

2020/12/23 | 09:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إصابات

كورونا الأسبوعية سجلت أعلى مستوى منذ

بدء الجائحة، وأن نصف الإصابات في

الأمريكتين.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد

الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات

التطعيم في ب

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