2020/12/23 | 09:25 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شريط الاخبار

الأربعاء 23 ديسمبر 2020 | 09:09 صباحاً

| عدد القراءات : 19

البصرة..



خريجو الهندسة يغلقون مقر شركة توزيع المنتجات النفطية

تظاهر العشرات من خريجي الهندسة في محافظة البصرة، الأربعاء، وقاموا بإغلاق مقر شركة توزيع المنتجات النفطية.



وقالت مصادر اعلامية، إن "خريجي الهندسة اقدموا اليوم، على إغلاق شركة توزيع المنتجات النفطية فرع البصرة، مطالبين بمعاقبة من اعتدى عليهم في تظاهراتهم الماضية".



وأشارت ، نقل عن المتظاهرين، أن "تظاهراتهم ستستمر لحين تحقيق مطالب المهندسين وتوقيع عقود وزارية للعمل ضمن المؤسسات النفطية الحكومية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. خريجو الهندسة يغلقون مقر شركة توزيع المنتجات النفطية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. خريجو الهندسة يغلقون مقر شركة توزيع المنتجات النفطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).