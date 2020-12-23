مجلس الخدمة الاتحادي يتحدث عن تعيينات 2021

2020/12/23 | 09:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، الأربعاء، أن التعيينات الجديدة ستكون من خلال المجلس، فيما كشف عن توزيع الموظفين وفق الدرجات الوظيفية الموكلة اليهم.

وقال التميمي في تصريح لصحيفة الصباح ان “كل درجة وظيفية لها وصف يجب ان يتطابق مع شاغل الدرجة”، معربا عن امله “توزيع العاملين في الدرجات الوظيفية بحسب الاوصاف الموكلة لهم بالشكل الذي يؤدي الى القيام بمهام عملهم وفق الطريقة الامثل التي رسمها القانون”.

واضاف أن “مخرجات (مبادرة توظيف) التي يشرف عليها مكتب رئيس الوزراء ستستفيد منها أغلب مؤسسات الدولة ومن ضمنها مجلس الخدمة الاتحادي لأنها ستعطي بيانات حقيقية للهياكل الوظيفية”، موضحاً أنها “ستوفر فرص عمل في القطاعين العام والخاص”.

وبين رئيس مجلس الخدمة الاتحادي أن “المجلس يتكون من تسعة أعضاء”، لافتا الى أن “هناك مشكلات عدة كانت تعترض عمله، كالنقص في الموارد البشرية وبعض الأمور الفنية والتشريعية”.

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