14 يوما تفصل لحظة توقف 'واتساب' عن ملايين الهواتف

2020/12/23 | 09:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سيتوقف تطبيق واتساب للتواصل الفوري، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن العمل في ملايين الهواتف.

وقال المصدر: "يجب على الأشخاص الذين لديهم هواتف ذكية قديمة أن يعلموا أن التطبيق سيتوقف عن العمل معهم بحلول العام المقبل 2021".

وتابع: "هذا يعني أنه لم يتبق أمامهم سوى أسبوعين لتحديث أجهزتهم في حال رغبوا في الاستفادة من خدمات واتساب".

وابتداء من 2021، سيودع التطبيق الشهير أي جهاز من أجهزة آيفون، "التي لا تعمل بنظام تشغيل iOS 9 على الأقل".

وفيما يخص أصحاب أندرويد، فإن أقل نظام تشغيل مطلوب هو 4.0.3 أو ما فوق.

ويحتاج مستخدمو "Apple" إلى الذهاب إلى "Settings" ثم "General" ثم "About" لمعرفة نظام التشغيل في هواتفهم.

وبالنسبة لمستعملي نظام أندرويد، فسيجدون المعلومة في "Settings" ثم "About Phone".

عن صحيفة "الصن البريطانية"

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