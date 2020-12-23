توقعات بانخفاض للحرارة في العراق دون الصفر

2020/12/23 | 09:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتعرض العراق قريباً الى موجة باردة تؤدي لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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