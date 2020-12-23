2020/12/23 | 09:53 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مجلس القضاء الاعلى، اليوم الأربعاء، وجود تحايل وتزوير بمزاد بيع العملة، معلنا عن حالات تهريب للدولار خارج العراق.وقال إعلام القضاء في بيان، إن “مجلس القضاء الأعلى وجه باعمام صادر عنه كافة محاكم التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يومياً”.وطالب المجلس، وزارة الداخلية “الايعاز الى مديريات الشرطة المختصة بذلك اجراء جولات تفتيشية لمحلات بيع الجملة واماكن بيع العملة الاجنبية لضبط المخالفين للقانون”.وأضاف، أنه “من الجدير بالذكر ان محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسل الاموال باشرت منذ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء يكشف عن تحايل وتزوير بمزاد العملة ويتوعد باتخاذ الاجراءات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يكشف عن تحايل وتزوير بمزاد العملة ويتوعد باتخاذ الاجراءات) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يكشف عن تحايل وتزوير بمزاد العملة ويتوعد باتخاذ الاجراءات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).