“ناسا” تحذر من ثلاث كويكبات قد تكون خطيرة تقترب من الأرض

2020/12/23 | 09:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلن مركز دراسة الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، عن رصد 3 كويكبات وصفها بأنها “قد تكون خطيرة” تقترب من الأرض.وأشار المركز إلى أن الكويكبات ستمر بالقرب من الأرض بسلام في 25 ديسمبر الجاري.وسيقترب أكبرها من الأرض لمسافة 3 ملايين كيلومتر ويبلغ قطره نحو 200 متر.وكان هذا الكويكب المعروف بـ501647 (2014 SD224) قد اقترب من الأرض في يناير 2020 ومن المتوقع أن يقترب منها في ديسمبر 2021.وتجدر الإشارة إلى أن “ناسا” تصنف كل الأجسام الفضائية التي تقترب من الأرض لمسافة 0.05 وحدة فلكية (نحو 7.5 مليون كيلومتر) ويزيد قطرها على 460 قدما (نحو 140 مترا)، على أنها “قد تكون خطيرة”.انتهى / 25م

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