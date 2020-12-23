القضاء يوجه باتخاذ الإجراءات بحق من يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني

2020/12/23 | 09:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكتابة مراجعة النفسفي مجمل مذكرات الأدباء والفنانين، نجد عبارة غالبًا ما تأخذ شكل التحول من وضع إلى آخر مختلف، تقول العبارة لابد من تغيير الطريق،

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