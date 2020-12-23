2020/12/23 | 09:56 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 23 ديسمبر 2020 | 09:30 صباحاً

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مفوضية الانتخابات تفتتح عملية تحديث سجل الناخبين لمدّة (30 ) يومًا ابتداءً من الثاني من الشهر المقبل

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