مجلس وزراء الاقليم يجتمع لمناقشة نتائج المباحثات مع بغداد

2020/12/23 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز}من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان صباح اليوم الاربعاء جلسته الاسبوعية برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني.

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