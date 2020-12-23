2020/12/23 | 09:56 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: ألفرات نيوز}حذفت شركة "سامسونغ" عددا من المنشورات الساخرة من آيفون كانت قد نشرتها في وقت سابق على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما سبب حذف سامسونغ منشورات "ساخرة" من آيفون؟) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما سبب حذف سامسونغ منشورات "ساخرة" من آيفون؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).