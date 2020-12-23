مجلس القضاء الاعلى يوجه محاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يسبب الضرر بالاقتصاد الوطني

2020/12/23 | 09:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ وجه مجلس القضاء الاعلى كافة محاكم التحقيق باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من تسبب بالضرر بالاقتصاد الوطني سواء من تجار العملة الاجنبية ام التجار المحتكرين للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاجها المواطنون يوميا"./انتهى9

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