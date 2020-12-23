ختام الجولة العاشرة للممتاز اليوم.. وعطل فني يحرم جمهور الزوراء من متابعة فريقه

2020/12/23 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تختتم اليوم الاربعاء (22 كانون الاول 2020) منافسات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز، بإقامة ستة مباريات في بغداد المجافظات.

وقال مراسل (بغداد اليوم)،إن" الجولة تختتم اليوم بمواجهة الامانة والزوراء على ملعب الاول،ويستضيف زاخو الصناعات، ويحل الميناء ضيفا على اربيل ، والمباريات الثلاث تقام عند الساعة الثانية ظهراً".

وأضاف،" النفط ونفط ميسان يلتقيان على ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والربع، ويتواجه القاسم ونفط البصرة في ملعب الكفل عند الساعة السادسة والنصف، فيما تختتم الجولة بآخر مباراة تجمع الشرطة والكرخ في ملعب الشعب بالساعة الثامنة مساءً.

أمانة بغداد والزوراء..



الساعة الثانية ظهراً..



كان من المفترض أن تنقل المباراة على قناتي الشباب سبورت وآسيا، الا أن عطل فني القى النقل المباشر للمباراة

النفط ونفط ميسان..



الساعة الرابعة والربع..



تبث المباراة على قناتي الشباب سبورت وآسيا

الشرطة والكرخ..



الساعة الثامنة مساءً..



تنقل على قناتي الشباب سبورت وآسيا

وكانت الجولة العاشرة أفتتحت أمس الثلاثاء، بفوز نفط الوسط على الحدود،والنجف على الطلبة، والجوية على السماوة، وتعادل الديوانية والكهرباء.

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