بالصور.. متظاهرون يقطعون طريق بئر 20 النفطية وبوابة البرجسية في البصرة

2020/12/23 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر محلي في البصرة، الأربعاء (23 كانون الأول 2020)، بأن موظفي 30 ألف درجة وظيفية، واصلوا اعتصاماتهم وتظاهراتهم في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الموظفين أقدموا على قطع طرق بئر 20 وبوابة البرجسية في محافظ البصرة، احتجاجاً على عدم صرف المستحقات المالية".

ويوم الأحد الماضي، تظاهر عدد من "أصحاب الـ 30 ألف درجة وظيفية"، في محافظة البصرة، وحاصروا عدداً من المنشآت للمطالبة بإطلاق مستحقاتهم المتأخرة.

وأغلق المحتجون شارعاً رئيساً، بإطارات السيارات المحترقة، وطالبوا بإطلاق مستحقاتهم المتأخرة منذ تسعة أشهر.

ورفع المتظاهرون عدداً من المطالب، بينها دفع مستحقاتهم، وتحوليهم إلى عقود حكومية، ليحاصر المحتجون عدداً من المنشآت كجزء من الضغط الاحتجاجي عليها لتلبية متطلباتهم.

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