2020/12/23 | 10:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذي يستمع إلى تحليلات بعض الإعلاميين والمثقفين العرب يعتقد أن هناك ملحمة صمود جديدة قد أضيفت إلى سلسلة انتصارات هذه الأمة على أعدائها، فقد خسر ترامب الانتخابات دون أن يتمكن من تمرير "صفقة القرن" بفضل مقاومة السلطة الفلسطينية ورفض الكثير من الأنظمة العربية لها رغم كل ما قدّمه لهم من إغراءات، كما لم تتمكن سياسة الضغط القصوى التي مارسها على إيران من تحقيق أي نتيجة، وهذا يعني حسب رأيهم أنه قد تمّ طي صفحة هذه الإدارة دون أن تحقق أي من أهدافها بعد أن لاحقها الفشل داخليا وخارجيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل انتصر فعلا محور "المقاومة" بخسارة ترامب للانتخابات؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل انتصر فعلا محور "المقاومة" بخسارة ترامب للانتخابات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).