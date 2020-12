عمليات كربلاء تطلق عملية امنية واسعة في الصحراء الغربية وصولا الى حدود الانبار

2020/12/23 | 10:00 - المصدر: المعلومة

Iraqi health workers disinfect the area around the Imam Hussein Shrine (background) in the central Iraqi holy shrine city of Karbala on March 15, 2020 amidst efforts against the spread of COVID-19 coronavirus disease.



المعلومة / كربلاء المقدسة..

اعلنت قيادة عمليات كربلاء، الأربعاء، عن انطلاق عملية امنية واسعة لتفتيش المناطق الصحراوية وصولا الى المناطق الحدودية مع محافظة الانبار.

وقال مدير اعلام القيادة العميد فاهم الكريطي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء واللواء ٢٦ حشد شعبي والشرطة الاتحادية، انطلقت بعملية امنية لتفتيش المناطق الصحراوية باتجار المناطق الحدودية مع محافظة الانبار”.

وأضاف الكريطي أن “العملية انطلقت من ٦ محاور وتهدف الى تأمين مناطق غرب كربلاء، والبحث عن جيوب الارهاب، والقضاء عليها قبل أن تبدأ بنشاطها حفاظا على أمن وسلامة المدينة وأهلها”.

يذكر أن المناطق الصحراوية في غرب كربلاء دائما ما تشهد عمليات امنية من قبل مختلف الصنوف الامنية بهدف جعلها امنة على مدار الساعة.



