بسبب ملفات فساد.. نائبة تطالب بمنع رئيس ديوان الوقف السني من السفر

2020/12/23 | 10:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالبت النائبة عالية نصيف، الأربعاء، هيئة النزاهة والإدعاء العام بمنع رئيس ديوان الوقف السني من السفر الى حين انتهاء التحقيقات في ملفات الفساد المنسوبة إليه، مبينة أن الفساد المالي في الوقف وصل إلى استخدام بيوت الله للسرقة، مبينة أنها أحالت كافة ملفات الفساد المتعلقة بالوقف السني إلى الإدعاء العام .وقالت نصيف في […]

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