ترامب يعفو عن محكومَين من حراس بلاكووتر المتورطين بقتل 14 مدنياً عراقياً

2020/12/23 | 10:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مروحية تابعة لبلاكووتر فوق بغداد عام 2004 © اف ب/ارشيف نيكولاس عصفوري واشنطن (أ ف ب) – أصدر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء قرارات عفو على 15 شخصا بينهم شخصان مرتبطان بالتحقيق في التدخّل الروسي في انتخابات عام 2016 وأفراد متورّطون في فضيحة شركة الأمن الخاصّة بلاك ووتر في العراق.ويُتوقّع أن […]

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