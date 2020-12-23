انخفاض بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الأربعاء (23 كانون الأول 2020)، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.
وبلغت اسعار مكاتب الصيرفة :
سعر بيع الدولار – 141,500
سعر شراء الدولار- 139,500
وسجل سعر الدولار مقابل التومان الايراني
100 دولار – 2540 تومان
العملات العالمية الأجنبية
100 يورو – 121,85 دولار
100 باوند – 134,10 دولار
100 دولار – 766,40 ليرة تركية
سعر أونصة الذهب عالمياً – 1864,90$
أما سعر النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت – 49,35 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي – 46,33 دولار
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