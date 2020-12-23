انخفاض بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية

2020/12/23 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، الأربعاء (23 كانون الأول 2020)، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.

وبلغت اسعار مكاتب الصيرفة :

سعر بيع الدولار – 141,500

سعر شراء الدولار- 139,500

وسجل سعر الدولار مقابل التومان الايراني

100 دولار – 2540 تومان

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو – 121,85 دولار

100 باوند – 134,10 دولار

100 دولار – 766,40 ليرة تركية

سعر أونصة الذهب عالمياً – 1864,90$

أما سعر النفط

سعر برميل نفط الخام برنـت – 49,35 دولار

سعر برميل نفط الخام الامريكـي – 46,33 دولار

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