اعتقال سمسار ’تعيينات وهمية’ في جهاز الأمن الوطني

2020/12/23 | 10:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة البصرة، الأربعاء، إلقاء القبض على محتال نفذ عدة عمليات نصب طالت مواطنين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الأول 2020) إن "مديرية شرطة محافظة البصرة والمنشآت التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة القبض على متهم وفق المادة ٤٥٦ من قانون العقوبات العراقي لقيامه بعدة عمليات نصب واحتيال على المواطنين بحجة تعيينهم على ملاك جهاز الأمن الوطن".

وبينت المديرية أن "عملية إلقاء القبض تمت من قبل مركز شرطة القرنة بالاشتراك مع مفارز الأمن الوطني"، وأكدت "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل".

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