الموارد: محطة الرزازة الجديدة ستخفض مناسيب مياه المبازل والجوفية من بساتين كربلاء

2020/12/23 | 10:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء المقدسة..اكدت مديرية الموارد المائية في كربلاء المقدسة، الأربعاء، ان افتتاح محطة الرزازة الجديدة سيعمل على خفض مناسيب مياه المبازل والمياه الجوفية من بساتين المحافظة.وقال رئيس قسم المحطات في المديرية حسن جاسم في ان “ارتفاع مناسيب المياه في المبازل والبساتين جاء بسبب زيادة السكان والاراضي الزراعية واصبحت المحطات غير كافية لتصريف المياه لاسيما مياه الامطار في فصل الشتاء”.واضاف جاسم ان “محطة الرزازة الجديدة التي بوشر العمل فيها في العام 2008 وتم تشغيلها بشكل تجريبي لمدة 20 يوما، وظهرت بعض الاخطاء التصميمية والتنفيذية، والان استأنفت الشركة المنفذة الاعمال لاصلاح الاخطاء وتشغيلها”.واشار الى ان “بداية العام 2021 ستكون المحطة الجديدة جاهزة للافتتاح، وستعمل على تصريف جميع مياه المبازل ورفعها الى بحيرة الرزازة وخفض مناسيب المياه في بساتين المحافظة”.



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