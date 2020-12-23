الصناعة :816 منتجا يصنع لدى وزارتنا

2020/12/23 | 10:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت وزارة الصناعة والمعادن، الأربعاء، انها ستفتتح مصنع الحديد والصلب في البصرة خلال الربع الاول من العام المقبل، بينما اعلنت عن وصول عدد منتجاتها الى 816 منتجا.

وقال وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخبار في حوار اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان “الوزارة تمتلك 83 مصنعا بعضها متوقف والبعض الاخر يعمل، لكن انتاجه بسيط وقليل ولا يرتقي بالصناعة الوطنية، لذا عملت منذ ايار الماضي ولغاية تشرين الاول من العام الحالي على اتخاذ اجراءات تتمثل باعادة هيكلة ادارة الوزارة وتغيير بعض القيادات ودعم الشركات من خلال القروض والمساعدات من شركات شقيقة لغرض افتتاح المصانع مع وضع خطط منها طويلة الامد ومتوسطة وقصيرة لمدة عام”.

وأضاف الخباز، أن “الوزارة كان من المقرر ان تفتتح 17 مصنعا هذا العام، لكن ما تم فتحه كان 12 مصنعا حتى الان، وهناك مصنع توقف لمدة شهرين وهو معمل الطابوق في المحاويل بسبب الحريق الذي تسبب باضرار كبيرة فيه، مؤكدا تقديم الدعم بالقروض والمساعدات وبجهود ذاتية لاغلب الشركات خلال العام 2020″، مبينا أن “عدد منتجات الوزارة حاليا بلغ 816 منتجا، منها منتجات الادوية بعدد 356 منتجا، ومنتجات النسيج بمختلف انواعها 311 منتجا واخرى مختلفة 149 منتجا، وتقدم الوزارة عددا كبيرا من الخدمات والمنتجات لعدد من الوزارات بالدفع بالاجل”.

ولفت الى “وجود تعاون مع محافظ البصرة من خلال تقديم دعم مالي بمبلغ 50 مليار دينار لاكمال مشروع مصنع الحديد والصلب في البصرة الذي توقف منذ15 عاما، وسيتم افتتاحه في الربع الاول من العام المقبل، وهناك تعاون مع وزارة النفط وشركة (شل) الاميركية لوضع المخططات لمشروع (النبراس) للبتروكيمياويات في البصرة الذي يعد اكبر المشاريع في البلد، وسيتم افتتاح عدد من المصانع في العام المقبل في العمارة والفلوجة والموصل”.

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