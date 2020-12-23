2020/12/23 | 10:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. القضاء يصدر حكمه النهائي بإبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. القضاء يصدر حكمه النهائي بإبطال تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).