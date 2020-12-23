ترامب يصدر قرارا بالعفو عن أربعة مجرمين ممن اقترفوا جريمة “ساحة النسور” بحق مدنيين عراقيين

2020/12/23 | 10:37 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..

عفا الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أربعة من حراس في شركة ’ بلاك ووتر’ كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة لقتلهم 14 مدنياً في بغداد في عام 2007، وهي مذبحة أثارت ضجة دولية.وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية في تقرير لها ، أن “الأربعة – بول سلاو، وإيفان ليبرتي، وداستن هيرد، ونيكولاس سلاتن – كانوا جزءاً من قافلة مصفحة فتحت النار عشوائياً من المدافع الرشاشة وقاذفات القنابل اليدوية على حشد من الأشخاص العزل في العاصمة العراقية.



في المذبحة المعروفة باسم مذبحة ميدان النسور”.وفي عام 2014، أدين سلو، ليبرتي وهيرد، بـ 13 تهمة بالقتل العمد العمد و17 تهمة بمحاولة القتل غير العمد، في حين أدين سلاتين، قناص الفريق الذي كان أول من فتح النار، بالقتل من الدرجة الأولى.



وحكم على سلاتين بالسجن مدى الحياة؛ فيما حكم على سلو، ليبرتي وهيرد بثلاثين عاماً من السجن.وعند النطق بالحكم، قال مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان: “إن مجرد حجم الخسائر البشرية والمعاناة غير الضرورية التي تعزى إلى السلوك الإجرامي للمتهمين في 16 /أيلول 2007، مذهل”.وبعد أن وصلت أنباء العفو ليلة الثلاثاء، قال بريان هيبرليج، محامي أحد المتهمين الأربعة الذين شملهم العفو عن بلاك ووتر: “بول سلاو وزملاؤه لم يستحقوا قضاء دقيقة واحدة في السجن.



أنا غارق في العاطفة في هذه الأخبار الرائعة”.وعكست عمليات العفو استعداد ترامب الواضح لإعطاء ميزة الشك لأفراد الخدمات والمتعاقدين الأمريكيين عندما يتعلق الأمر بأعمال العنف ضد المدنيين في مناطق الحرب.



وفى نوفمبر من العام الماضى ، اصدر عفوا عن عنصر سابق بالجيش الأميركي كان من المقرر أن يحاكم فى مقتل صانع قنابل افغانى مشتبه فيه، وملازم سابق بالجيش ادين بالقتل لانه أمر رجاله باطلاق النار على ثلاثة افغان .



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