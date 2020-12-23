بغداد: حملة اعتقالات ضد مطلوبين بتهم اغتصاب وخطف وقتل

2020/12/23 | 10:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأربعاء، اعتقال متهمين بقضايا جنائية مختلفة أبرزها القتل والخطف والإرهاب.

وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 كانون الاول 2020)، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ (٢٤) ساعة الماضية، حيث تم القبض على متهمين اثنين لقيامهما بجرائم قتل ضمن مكتبي مكافحة اجرام الكرادة والدورة وفق المادة ٤٠٦ ق.ع ".

وأشار البيان الى أن "مكتب مكافحة اجرام أبي غريب تمكن من القاء القبض على متهم قام بجريمة خطف وفق المادة ٤٢١ ق.ع"، مضيفا أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام النهروان تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ ارهاب".

وتابع البيان، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد ألقت القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين بقضايا الاغتصاب والسرقة والتزوير ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية والزهور والشعب وباب الشيخ وحي العامل والقدس والخضراء والبياع والمنصور والكاظمية والغزالية والصالحية والمحمودية وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٤٤ ، ٤٤٣ ، ٤٥٣ ، ٤٥٦ ، ٤٣٢ ، ٣٩٤ ، ٢٩٢ ، ٢٩٨ ، ٢٩٥ ق.ع".

وذكر أنه "تم إلقاء القبض على عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام بغداد الجديدة وحسينية المعامل والحبيبية والحرية وفق المادة ٤٤٦ ق.ع".

ولفت البيان إلى "ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة وتم توقيفهما وفق المادة ٤٤٦ ق.ع".

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