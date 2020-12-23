اليوم.. حكومة كردستان تجتمع لمناقشة مستجدات الحوار مع بغداد

2020/12/23 | 10:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الحوار مع الحكومة الاتحادية.وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “مجلس وزراء اقليم كردستان سيعقد اجتماعاً لمناقشة آخر تطورات الحوار مع الحكومة الاتحادية”.وأضاف عادل: “كما سيناقش الاجتماع المستحقات المالية لاقليم كوردستان في اطار الموازنة العام للعام 2021 والامور المتعلقة بذلك”.



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