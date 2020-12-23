2020/12/23 | 10:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتحار شاب غربي بغداد والقوات الأمنية تعتقل اثنين من عائلته هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/23 | 10:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار شاب غربي بغداد والقوات الأمنية تعتقل اثنين من عائلته) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار شاب غربي بغداد والقوات الأمنية تعتقل اثنين من عائلته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).