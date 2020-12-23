2020/12/23 | 10:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز” أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الأربعاء، (23 كانون الأول 2020) بحسب رصد مختصين.بغداد – السعر في بورصة الكفاح 140,500 ——————- اربيل / بورصة 140,500 ———————- البصرة / بورصة 139,500 —-—————- السليمانية / بورصة 141,000 ———————- الموصل / جملة 139,800

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار صرف الدولار في السوق المحلية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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