لجنة نيابية: إجراءات الحكومة بشأن الأزمة المالية ترقيعية

2020/12/23 | 10:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..أعربت لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الأربعاء، عن استغرابها اجراءات الحكومة بشان الازمة المالية والاقتصادية، واصفا إياها بالإجراءات الترقيعية.وقال نائب رئيس اللجنة النائب محمد البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة خلال الفترة السابقة فشلت فشلا ذريعا في احتواء الأزمة المالية والاقتصادية”.وأضاف ان “مجلس النواب قد حذر الحكومة مرار وتكرار في الوصول إلى حلول ناجعة ورصينة الا انها دائما ما تتخذ الحلول الأسرع والأنسب”، مبينا أن “ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي ليس بجديد كان يفترض بالحكومة حماية المستهلك والمواطن بعيدا عن الإجراءات الترقيعية”.وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وصفت، امس الثلاثاء، ورقة الكاظمي البيضاء بالانشائية ، مبينة أن تطبيقها بحاجة إلى قرابة الخمس سنوات.



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