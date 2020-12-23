النزاهة تحبط محاولة الاستيلاء على عقار عائد للدولة في بغداد

2020/12/23 | 10:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، عن إحباط محاولة للاستيلاء على عقارٍ عائدٍ للدولة في بغداد، مبينة ضبطها المتهم والكتاب المُزوَّر المستخدم في المحاولة.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “فريق عمل المديرية الذي انتقل إلى دائرة عقارات الدولة تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ بحوزته كتابٌ مُزوَّرٌ مزعوم صدوره عن الدائرة”، مُبيّنةً أن “الكتاب المزور معنون إلى أمانة بغداد – دائرة التصاميم؛ لغرض إنشاء محطة وقود على قطعة أرض عائدة إلى محافظة بغداد”.وأضافت إنه “تمَّ تنظيم محضر أصولي في العملية التي نُفِّذَت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم والمبرزات الجرمية على السيد قاضي التحقيق المختص الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق”.وسبق للهيئة أن أعلنت عن اتخاذها إجراءات وتدابير؛ لتحصين عقارات الدولة من الاستغلال أو التعدي أو التجاوز أو التربُّح دون وجه حق منها، ورسمها خارطة طريق لإدارة هذا الملف بطرق فضلى.



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