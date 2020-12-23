العراق يستبق «كورونا المتطور» بحالة إنذار

2020/12/23 | 10:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

قرر العراق، أمس الثلاثاء، اغلاق حدوده البرية ومنع السفر الى 8 دول تفشت فيها السلالة الجديدة من وباء كورونا فيما، تبحث السلطات فرض حظرا للتجوال لمدة اسبوعين بدءا من الخميس المقبل كما الغى احتفالات رأس السنة الجديدة.

وشددت الحكومة العراقية في جلستها الاسبوعية برئاسة رئيسها مصطفى الكاظمي على تكثيف الجهود واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين والحفاظ على صحتهم وذلك بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا اجتاحت عدة دول في العالم وتهدد بالخطر.

واشارت الحكومة بحسب بيان للمكتب الاعلامي وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه الى انه من أجل مواجهة هذا النمط الجديد من الفيروس الذي يتميز بسرعة الانتقال والانتشار وتجنب تفشيه في البلاد، وبناءً على ما جاء في تقرير وزارة الصحة وما تضمنه من تحذيرات من المخاطر التي قد تنجم من انتشار الفيروس فقد تقرر منع السفر الى كل من بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك، هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا وكذلك منع دخول الوافدين منها باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بعد فحصهم ولمدة اسبوعين ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.

وقررت الحكومة غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة وقيام وزارة المالية بتأمين الدفعة الاولى والبالغ مقدارها ثلاثة ملايين دولار، لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها 15 مليون دولار.

واكدت الحكومة على وزارة التربية والمحافظين في المحافظات كافة بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس، خصوصا المدارس الأهلية بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص.



ودعت وزارة التربية اى لايعاز لمديريات التربية في المحافظات كافة للتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة، لفحص الطلاب والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار المرض، وكذلك التأكيد على جميع الوزارات ودوائر الدولة للالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتقال المرض ومنع دخول أي موظف أو مراجع لدوائر الدولة بدون ارتداء الكمامة.

واضافة الى ذلك فقد تقرر غلق المرافق الاجتماعية من المطاعم والمولات وغيرها لمدة اسبوعين بدءا من الخميس المقبل وحث المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الاخرى.

وعلى الصعيد نفسه، اعلن وزير الصحة حسن التميمي ايضا تقديم توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بفرض حظر للتجوال من الساعة الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً اعتباراً من الخميس المقبل للوقاية من تفشٍ جديد لوباء كورونا.

واشار الوزير في بيان تلقت المستقبل العراقي الى ان التوصية تأتي بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة.



ونوه الى أن «العديد من دول العالم اتخذت إجراءات مماثلة سواء بفرض حظر التجوال أو غلق بعض المرافق العامة التي تشهد تجمعات بشرية للاحتفال بأعياد الميلاد، أو تشديد الإجراءات فيها، والعراق ليس ببعيد عن ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا».

وحذر الوزير من أن «السلالة الجديدة من كورونا تتميز بسرعة انتشارها وقد اضطرت أكثر من 40 دولة إلى إجراء الغلق التام لحدودها خشية انتقال الفيروس إليها، ما يستدعي اتخاذنا إجراءات مشددة للحماية من هذه السلالة».

وأشار إلى أن «وزارة الصحة ولجنة السلامة الصحية عقدت اليوم اجتماعاً بحضور ممثلين من الطبابة العسكرية وطبابة الداخلية والحشد وناقشت ما يحدث في العالم..



محذرا من أن «تهاون المواطنين في الالتزام بتعليمات الوقاية من الوبائية قد تؤدي إلى عودة تفشي الوباء خاصة مع ظهور السلالة الجديدة، على الرغم من أن العراق وضعه أفضل من باقي الدول من حيث تراجع أعداد الإصابات والوفيات وارتفاع نسب الشفاء والفحوصات».

ولاحظ وزير الصحة وجود تهاون من قبل بعض المؤسسات التربوية والتعليمية، وبالأخص المدارس الأهلية فعلى الرغم من تحديد الدوام المدرسي بيوم واحد إلا أن بعض المدارس جعلت الدوام لأربعة أيام في الأسبوع وقد صدر أمر بإغلاقها .

كشفت وزارة الصحة والبيئة، تفاصيل جديدة عن توصيتها الى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن فرض حظر التجوال الجزئي في الأيام المقبلة.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي «أوصينا بفرض حظر التجوال بدءاً من يوم 24 كانون الأول الجاري الى الثاني من كانون الثاني المقبل».

وبين ان «هذه الفترة من كل عام تشهد عادة إقامة احتفالات وفعاليات مختلفة وحركة في المراكز التجارية {المولات} بسبب اعياد الميلاد ورأس السنة، ولوجود سلالة جديدة وتحسبا لهذه الأحداث التي شهدتها دول العالم وفرضت فيها اجراءات مقيدة للاحتفالات باعياد الميلاد فصار رأي للجنة الأمر الديواني 217 في إعادة فرض حظر التجوال من الساعة الثامنة مساء لغاية السادسة صباحاً لتقييد حركة المواطنين وتقليل الإزدحامات ومنع إقامة الأعياد والاحتفالات».

وأضاف الحلفي «نتوقع موافقة اللجنة العليا على توصية الوزارة بخوص الحظر».

يشار الى انه منذ ظهور جائحة كورونا في العراق في 24 شباط فبراير الماضي ولحد اليوم الثلاثاء فقد اصيب بفايروس الوباء 586 الف و503 مواطنا توفي منهم 12 الفا 725 شخصا.

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