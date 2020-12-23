قائد عمليات البصرة يعلن انطلاق صفحة جديدة من عمليات الوعد الصادق

2020/12/23 | 10:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / محمد الجابري

أعلنت قيادة عمليات البصرة أمس الثلاثاء، انطلاق المرحلة الرابعة لعمليات الوعد الصادق.وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن أكرم صدام مدنف في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين حسب مذكرات القبض».



وأضاف أن» العمليات ما زالت مستمرة حسب ما مرسوم لها».

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