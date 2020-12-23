المانيا عن العقوبات الروسية ضدها: «غير مبررة»

2020/12/23 | 10:42 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

اعتبرت ألمانيا، أمس الثلاثاء، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها موسكو ضدها «غير مبررة»، وفق ما أعلن مصدر في وزارة الخارجية الألمانية.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإثر إعلان موسكو فرض عقوبات مضادة تستهدف الاتحاد الأوروبي على خلفية قضية تسميم المعارض الروسي الأبرز أليكسي نافالني، أكد المصدر الألماني أن «هذا النوع من التدابير المضادة الروسية كان موجوداً في الماضي، لكنه يبقى غير مبرر من وجهة نظر الحكومة الألمانية».



وكانت وزارة الخارجية الروسية قد استدعت في وقت سابق سفراء ألمانيا والسويد وفرنسا في موسكو، وأعلنت فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين رداً على تدابير تبناها الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول بعد التسميم المفترض لنافالني.



وندّدت وزارة الخارجية الروسية بالعقوبات الأوروبية التي تستهدف منذ أكتوبر مسؤولين كباراً، معلنةً أنها «وسعّت قائمة الممثلين عن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول أراضي روسيا الاتحادية».



وأصيب نافالني (44 عاماً) بمرض شديد خلال رحلة من سيبيريا إلى موسكو في آب، وأدخل مستشفى في مدينة أومسك الروسية قبل نقله إلى برلين في طائرة طبية.

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