سحب نادرة تظهر في سماء خورماتو

2020/12/23 | 10:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت سماء قضاء خورماتو تشكل سحب نادرة ذات شكل دائري.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في حسابه على الفيسبوك ان هذا التشكيل من السحب نادرا مايتولد في مناطقنا وهو من السحب المتوسطة الارتفاع، موضحا ان سببها هو تكثف طبقة من السحب على شكل بلورات من الثلج في الاعلى بحيث تزداد ثقلاً و حجماً بمرور الوقت ثم تسقط لأسفل لتتحول الى متوسطة الارتفاع مسببة هذه الشكل الدائري الذي يكون احيانا عبارة عن فراغ محاط بسحب مختلفة واحيانا يحتوي سحبا متوسطة مثل الصورة.

واشار الى ان احيانا يكون للطائرات دور مهم في تكون هذه الفجوات بالسماء عند مرورها بهذه الطبقة من السحب حيث يتمدد الهواء حول أجنحة الطائرة ومحركاتها وتتبخر بعض السحب.

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