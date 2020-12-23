ترامب يصدر عفواً عن 4 حراس في بلاك ووتر ادينوا لقتلهم 14 مدنياً عراقياً بحادثة مذبحة النسور في بغداد

2020/12/23 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً بالعفو عن أربعة حراس في شركة “بلاك ووتر”، كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة لقتلهم 14 مدنياً في بغداد في عام 2007، في مذبحة أثارت ردود أفعال دولية.ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، … Readmore

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